لاجوس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيتوجه الناخبون في نيجيريا إلى مراكز الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار 469 عضوا للمجلس الوطني للسنوات الأربع المقبلة.ويتنافس 72 مرشحًا للفوز في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم الرئيس الحالي حمد بخاري الذي ينتمي لحزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، وعتيق أبو بكر، مرشح "حزب الشعب الديمقراطي"، المعارض.ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية في نيجيريا حوالي 84 مليون ناخب، بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في 175 ألف مركز اقتراع، بين الساعة الثامنة صباحًا (السابعة صباحا بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).وتعد هذه ثاني محاولة لإجراء الانتخابات في نيجيريا بعد أن كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد أعلنت بشكل مفاجئ السبت الماضي تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع.// انتهى //07:14ت م0007