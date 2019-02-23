إسلام آباد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات التوتر المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند.وأخبرت عن تحذير الجيش الباكستاني للهند بمواجهة رد غير متوقع في حال شنها أي هجوم عسكري داخل الحدود الباكستانية.واهتمت بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والصين في مختلف المجالات.وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن علاقة الولايات المتحدة مع باكستان أصبحت أفضل يكثير في الآونة الأخيرة.وتابعت تطورات الفيضانات والسيول التي تشهدها بعض مناطق باكستان والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى خلال اليومين الماضيين.واهتمت كذلك بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عزم حكومته على مواصلة حملة مكافحة الفساد رغم اعتراض أحزاب المعارضة.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى الحريق المميت الذي شب في مبنى سكني بداكا عاصمة بنغلاديش.وعرجت على اتفاق باكستان وإيطاليا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإعلام والسياحة والتجارة.وتناولت صحف باكستان عن عزم حكومة باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصنيع الحربي.// انتهى //07:52ت م0008