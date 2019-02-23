بكين 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لمعالي السيد هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها :معالي السيد / هان تشنغنائب رئيس مجلس الدولةرئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوىتحية طيبة:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وفخامة الرئيس شي جين بينغ، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //08:05ت م0010