الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسقال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي إن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين المملكة والصين تهدف إلى تعزيز صناعة النقل البحري وتطويره بين البلدين، وتسهيل وتنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما لأغراض نقل المسافرين وكذلك البضائع التجارية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري، وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات.وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن الاتفاقية تشجع الدراسات البحرية والتدريب البحري المتخصص بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية السعودية، ورفع سقف تبادل الاتصالات وتعزز نقل التقنية بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكلا البلدين بما يسهم في رفع كفاءة تقنيات النقل البحري وتطويرها، وتعزيز فُرص الاستدامة إلى تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها، وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية والمعاهد البحرية المشتركة فيما بينهما.وأشاد معاليه بالأثر الإيجابي الكبير لجولة سمو ولي العهد الآسيوية في تعزيز وفتح آفاق من الفرص الهائلة للمملكة خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل، وبما يدعم تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.// انتهى //08:14ت م0011