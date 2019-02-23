المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بعد غد بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دورة بعنوان " مهارات المتحدث الإعلامي " وذلك بقاعة تدريب الوقف بالمدينة المنورة.وتأتي الدورة التي يقدمها رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عيسى بن محمد القايدي ، ضمن سلسة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب.// انتهى //09:29ت م0013