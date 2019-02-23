دبي 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة غداً في منافسات بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم الجائزة الكبرى، التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 24 حتى 27 من فبراير الجاري، بمشاركة 434 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 دولة.وتضم قائمة المنتخب السعودي 13 لاعباً ولاعبة هم: فهد الجنيدل، عبدالرحمن القرشي، جمعان الزهراني، علي النخلي، أحمد عداوي، سلطان الزهراني، هاني النخلي ، راضي الحارثي ، عبدالله الزويهري ، عبدالرحمن الضبعان، سارة الجمعة ، أمل الأحمري ، زهرة آل طالع.ويشرف على المنتخب فنياً ناصر القحطاني وتدريبياً كل من عبدالله مشراوي، ومصلح العتيبي، ومنصور الجوهر، وسعيد الشمراني، ورياض عثمان، وسلطان الدرعان، وإبراهيم الصفيان، ومشرف الإعاقة خالد النزهان وأخصائي العلاج الطبيعي محمد باقر، ومدربة السيدات منى المالكي، ومساعدتها بديعة المخلفي، والإدارية صيتة الشهراني وأخصائية العلاج الطبيعي منتهى الزهراني.من جهته أكد مدير المنتخب ناصر القحطاني جاهزية المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات بطولة فزاع الدولية ، وتحقيق منجز جديد للرياضة السعودية في هذا المحفل الدولي، مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الإداري والفني خلال ملتقى الشارقة الدولي الذي اختتمت منافساته مؤخراً بتحقيق 14 ميدالية متنوعة.// انتهى//09:35ت م0014