القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها غدًا الأحد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.ونشرت تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير ضرورة المضي قدمًا في مسيرة الحوار الوطني لتكون أساسا متينًا للم شمل القوى الوطنية بعيدًا عن الإقصاء، داعيًا البرلمان إلى تعليق النظر في التعديلات الدستورية.وأبرزت صحف، مواصلة قوات سوريا الديمقراطية إجلاء المدنيين المحاصرين في آخر بقعة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا تمهيداً لحسم معركتها ضد التنظيم.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى توغل قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتحويل وسط مدينة القدس وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية.وأشارت صحف مصر، إلى حالة الاستنفار التي أعلنتها قيادة العمليات المشتركة العراقية لمواجهة أية تداعيات محتملة لتسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشكل منفرد وصد أي تعرض على القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا.//انتهى//09:48ت م0016