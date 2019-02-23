بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على مواصلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جولته الآسيوية حيث التقى سموه الرئيس الصيني وجرى توقيع 35 اتفاقا للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.وعرضت التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم غدٍ بمشاركة 46 دولة لبحث المشكلات والتحديات المشتركة كالتجارة والاستثمار والهجرة والإرهاب.وتطرّقت إلى إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حال الطوارئ في بلاده، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحركات الاحتجاجية ضد الحكومة.فلسطينيا أخبرت عن تمكّن الفلسطينيين من إعادة فتح المصلى الأموي في المسجد الأقصى رغم القرار الإسرائيلي بإغلاقه منذ 16 عاماً، في حين استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات في قطاع غزّة.وتناولت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده عن الاحتفاظ ب 400 جندي أميركي في سوريا على الرغم من إعلانه الانسحاب منها.وفي الشأن المحلي اللبناني تحدثت صحف اليوم عن عقد الحكومة اللبنانية الجديدة لأولى جلساتها وظهور تباين في وجهات النظر بين أطرافها خصوصا في ما يتعلق بملف النازحين السوريين وكيفية قراءة بنود الدستور وتفسيره.// انتهى //10:05ت م0017