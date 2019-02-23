نيويورك 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا بتعاون الحكومة اليمنية المثمر مع الفريق الأممي، الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.وأكد اكروا خلال لقاءه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي على الدور الذي تلعبه اليمن من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام.ووعد المسؤول الأممي بإعادة النظر في استئناف اليمن المشاركة في قوات حفظ السلام في المستقبل القريب عند إزالة عقبات، لم يفصح عنها، وقال إنها تحول دون ذلك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جهته شدد السفير السعدي على أهمية استئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفعالية من خلال مشاركتها في عدة بعثات قوات حفظ السلام.وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمّان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، رغم العراقيل التي تختلقها المليشيا الانقلابية، المدعومة من إيران.وقال السفير السعدي إن انتهاكات وخروقات المتمردين الحوثيين في الحديدة يهدف إلى تقويض اتفاق استكهولم.// انتهى //10:39ت م0018