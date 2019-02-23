الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، أمس حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.وأشارت إلى استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص والاختناق أمس ، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.وسلطت الضوء على استئناف قوات سوريا الديموقراطية أمس ،عملية إجلاء المدنيين المحاصرين داخل الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، في خطوة من شأن استكمالها أن تحدد ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الإرهابيين أو اقتحام الجيب عليهم.وعرجت صحف السودان على تحذير عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس، من أن حياة عشرات آلاف الأشخاص في جمهورية جنوب السودان مهددة بسبب الجوع.// انتهى //11:27ت م0028