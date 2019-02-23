الجزائر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مشاركة آلاف في مسيرات سلمية أمس احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل.وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة سيتوجه غدا الى جنيف بسويسرا لإجراء فحوصاته الطبية الدورية.كما نقلت تأكيدات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال ندوة بالمعهد الهولندي للعلاقات الدولية "كلينجيدل" في لاهاي أن الجزائر فاعل اساسي في التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضامن للاستقرار والأمن في المنطقة.وأبرزت تأكيد وزارة الدفاع الفرنسية أمس تمكن وحداتها العسكرية في مالي من القضاء على جمال عكاشة المكنى باسم يحيى ابو الهمام، قائد إمارة الساحل في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.وأشارت إلى انعقاد القمة العربية الأوروبية التي تبدأ أعمالها غدا بمدينة شرم الشيخ، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى فتح باب الرحمة بالمسجد الأقصى بعد 16 عامًا من الإغلاق من طرف قوات الاحتلال الاسرائيلي.// انتهى //11:39ت م0030