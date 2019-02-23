القدس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, رئيس نادي الأسير الفلسطيني, أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس بعد اقتحام منزله.وأفادت مصادر محلية في القدس " بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس، إضافة الى الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة.// انتهى //11:42ت م0031