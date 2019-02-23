بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستعثّر لبنان عند الحاجز قبل الأخير نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة السلة، التي تستضيفها الصين الصيف المقبل، بخسارته أمام نيوزيلندا 67-69 في المباراة التي جرت في بيروت ضمن التصفيات الآسيوية - الأوقيانية.فقد انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدّم نيوزيلندا على لبنان 16-13، كما واصل الفريق الضيف تقدمه في نهاية الشوط الثاني ب 37-30، أما الشوط الثالث فقد تعادل فيه الفريقان 52 – 52.ويختتم لبنان التصفيات بلقاء كوريا الجنوبية بعد ظهر غدٍ الأحد في بيروت أيضاً، وفوزه لا يؤهله إلى النهائيات، إذ عليه انتظار نتيجة الأردن أمام نيوزيلندا في اليوم عينه، مع التعويل على خسارة الأردن.// انتهى //11:48ت م0032