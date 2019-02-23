رام الله 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد ، طفل فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص بينهم ثلاثة جروحهم خطيرة، خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتحدثت عن تحد المقدسيون قوات الاحتلال الإسرائيلي والدخول إلى مُصلى ومبنى باب الرحمة فاتحين له ،بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003م، وسط هتافات التكبير وبـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى".وأولت اهتمامًا بتأكيدات الجمعية البرلمانية المتوسطية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأوردت ما أعربت عنه فرنسا عن أسفها تجاه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد جزء من العائدات الضريبية التي من المفترض أن تحول للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو.// انتهى //11:52ت م0033