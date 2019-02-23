تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الذي يزور تونس حالياً.

وأكد السبسي خلال اللقاء الطابع المميز للعلاقات التونسية الكويتية وما يسودها من مودة وصفاء ورغبة مشتركة في مزيد تطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المراتب، منوهًا بمواقف الكويت المساندة والداعمة لتونس خصوصًا لإنجاح مسارها الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الرئيس التونسي أطلع سموّ الشيخ ناصر على استعدادات تونس لاحتضان القمة العربية أواخر شهر مارس القادم.

من جانبه، عبّر سموّ الشيخ ناصر صُباح الأحمد الصُّباح عن اعتزازه بروابط الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، وعبّر عن ثقته في قدرة تونس على التغلب على المصاعب التي تواجهها في هذه المرحلة من تاريخها، متمنيا لها النجاح في احتضان ورئاسة القمة العربية القادمة وأن تساهم هذه القمة في تحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من التضامن والتعاون والتكامل لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها.

// انتهى //

12:03ت م

0034