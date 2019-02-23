تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رسالة خطية من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.وانشغلت دولياً بتطورات الأحداث في ليبيا مشيرة إلى تأكيد الناطق بإسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب لإنقاذ 113 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ الخمس شرق العاصمة طرابلس ، في حين تعتزم فرنسا تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية.وعبرت عن استنكارها من الاعتداءات التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمس في الذكرى الـ25 على مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف ، يأتي ذلك في حين تمكّن الفلسطينيين من إعادة فتح المصلى الأموي في المسجد الأقصى رغم القرار الإسرائيلي بإغلاقه منذ 16 عاماً.وكتبت عن انتقاد الاتحاد الأوروبي استيلاء الحكومة الإسرائيلية على جزء من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بدعوى أنها تٌخصص لدفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى.وكتبت عن مقتل 70 شخصاً بحريق ضخم التهم مباني سكنية بها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال في دكا ببنغلادش.// انتهى //12:16ت م0038