وادي الدواسر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأجمع المشاركون في مهرجان وادي الدواسر للصقور، والمقام حالياً في مدخلها الشرقي على أنّ المهرجان يعطي انعكاساً للاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للحفاظ على التراث والتاريخ، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت الحفاظ على التراث والهوية الوطنية ضمن اهتماماتها، مُستشهدين بالأمر الملكي الكريم بإنشاء نادي الصقور الذي يُشرف عليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وحرَصَ القائمون على المهرجان على تأصيل تلك الهواية الأصيلة في نفوس الناشئة من خلال تخصيص خيمة، يُقدم فيها أهل الخبرة، عصارة تجربتهم للجيل الجديد عن كيفية التعامل مع الصقر، والتعرف على أجزائه وأعضائه واحتياجاته، ومستلزماته، مروراً بتدريب الصقر على إطلاقه نحو الطريدة ، وكيفية حمله على المنقل وترويضه بالإضافة إلى التعرف على أدوات القنص.وفي هذا الجانب قال أحد صغار الصقارين الذين يترددون على تلك الخيمة، إنه يبلغ من العمر أحد عشر عاماً، ويعشق ممارسة هواية الصيد بالصقور منذ طفولته، حيث تعلم بعض فنونها من جده ومن والده، وأنه يحرِص على الخروج معهم في القنص.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد الرديني بن قويد أن المهرجان حرَص على إيجاد مشهد تراثي يجسّد حياة الآباء والأجداد قديماً في كل ما يتعلق بهواية القنص والصيد بالصقور، بجميع التفاصيل، مشيراً إلى أن فعالية تعليم القنص تأتي في هذا الإطار لتوفير تجربة جديدة لبعض الأطفال والشباب الذين لم تتح لهم هذه التجرِبة من قبل .واشاد الهاوي عبيد بن دريبي الدوسري الذي سخر خبرته في ذلك المجال بالإقبال الذي تجده الخيمة من صغار السن والشباب وتشجيع آبائهم لهم لمعرفة أهم الخصائص التي يجب أن يتحلى بها الصقار.// انتهى //12:23ت م0041