مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ميقاتي يلملم والجحفة بجنوب وشمال منطقة مكة المكرمة في إطار جولته الحالية التي قام بها اليوم على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.واستهل معاليه الجولة بالوقوف على ميقات يلملم الذي يقع جنوب مكة المكرمة بحوالي 120 كيلو متراً، حيث تجول بالميقات والمرافق التابعة له، واستمع لشرح موجز من قبل مهندسي الفرع، عن المراحل التطويرية،وأبرز ما تم بهذا الصدد، كما التقى بعض المعتمرين وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، الذين بدورهم أشادوا بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله- من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات الحيوي.وقد وجّه معاليه المسؤولين بمتابعة شركة الصيانة والتأكد من أنهم يقومون بالعمل على الوجه المطلوب بما يحقق لضيوف الرحمن مزيداً من الراحة أثناء تأديتهم المناسك، كما وجّه بتأمين حراسات أمنية للميقات وإعداد دراسة عاجلة لتزويد الميقات بالمراكز الخدمية من المطاعم والأسواق في حرم الميقات وتأجيرها بسعر رمزي على المواطنين.عقب ذلك تجول معاليه بميقات الجحفة الذي يبعد عن مكة بـ 183 كيلو متراً بالقرب من مدينة رابغ، اطلع خلال الجولة على المرافق الخدمية والجامع، واستمع لشرح موجز عن حاجة الميقات للمشاريع التطويرية، موجهاً معاليه بتعيين عدد من الدعاة وإمام ومؤذن لجامع الميقات والبدء بصيانة فورية للمرافق التابعة للميقات وسفلتت الممرات والشوراع المحيطة بحرم الميقات، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة للتيسير على ضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لهذا العام وفق منطلقات رؤية المملكة ٢٠٣٠.رافق معاليه خلال الزيارة التفقدية مدير عام المشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، وعدد من المهندسين بفرع الوزارة بمكة المكرمة.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين بأجهزة الدولة تحقيقاً واتساقاً مع التوجيهات السامية للوقوف على جميع المواقع الخدمية للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، كما أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية جاءت استباقية لموسم شهر رمضان المبارك وتفقد الاستعدادات والخدمات كافة التي تقدمها مرافق وقطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة خصوصاً فيما يتعلق بالمواقيت ومدى جاهزيتها.// انتهى //13:00ت م0043