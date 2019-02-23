بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسعقدت اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا أمس في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية، بحثت خلاله الأوضاع المعيشية واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.واستعرض المجتمعون الأوضاع العامة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد تراجع الخدمات والمساعدات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.وتوجه المجتمعون بنداء إلى الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع من أجل التبرع لوكالة الأونروا دعما للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف صعبة.من جهته أشار أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان أبو إياد الشعلان خلال الاجتماع إلى الضغوطات التي تتعرض لها الأونروا والتي أدت كما قال إلى تقليص خدماتها.وأصدرت اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بيانًا بعد الاجتماع طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط تعيد للاجئين الفلسطينيين حقهم بالعودة إلى وطنهم وإنهاء مأساتهم استنادا لقرارات الشرعية الدولية.// انتهـى //13:05ت م0044