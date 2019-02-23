الصياهد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأصدرت وحدة مركز التصاريح بمهرجان الملك عبد العزيز، للإبل في نسخته الثالثة " 6540 " بطاقة لمختلف الجهات المشاركة إلى حد الآن، منها " 900 " بطاقة للجهات الإعلامية المشاركة في تغطية الحدث الكبير الذي يعنى بالثقافة والتراث.وأوضح مسؤول وحدة إصدار التصاريح بنادي الإبل عبدالله بن محمد بن لبده أن الوحدة عملت على إشعار الجميع بضرورة الالتزام بالتقديم والحصول على البطاقات التي تخولهم الدخول للمهرجان والتنقل من مكان لآخر بكل يسر وسهولة، لوجود عدد كبير من المنظمين داخل المهرجان لديهم التعليمات بضرورة الالتزام بلبس البطاقات خلال الجولات الداخلية.وبين ابن لبده أن الوحدة تشترط للحصول على بطاقة دخول المهرجان خطاباً من الجهة التي لديها وفد مشارك، وصورة شخصية للمشارك وسجله المدني، مشيراً إلى أن فريق العمل يقوم بتخزين معلومات المشارك على جهاز الحاسب الآلي، ومن ثم طباعتها وتسليمها للمشارك أو مندوب الجهة.وأفاد مسؤول التصاريح أن البطاقات تختلف فئاتها حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل إدارة نادي الإبل بألوان معينة، بحيث يخول لحاملها دخول المناطق التي تحتاجها طبيعة عمله، ويتم إشعاره وإشعار جهته بذلك من أجل التنظيم الموضوع من قبل النادي، الذي يهدف إلى سلاسة وسهولة الدخول والخروج دون إحداث أي مشاكل تنظيمية.وأكد ابن لبده أن العمل مستمر وما زالت وحدة التصاريح تقوم بطباعة البطاقات حتى انتهاء جميع القطاعات المشاركة، حيث إن بعضها لم يبدأ عمله في المهرجان، وإنما سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة.يذكر أن المهرجان انطلق في الخامس من شهر فبراير الجاري، وسينتهي في الثالث والعشرين من مارس المقبل.// انتهى //13:18ت م0047