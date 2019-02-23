نجران 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، أول أمس، دورة "تدريب المدربات" وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم بنجران.واشتملت الدورة التي استمرت 25 ساعة تدريبية وقدمتها، نجاة عقاب، على محاور أهمها، مهارات التخطيط والإدارة والتقييم للعملية التدريبية، والآليات والإجراءات النظامية التدريبية، وإدارة المواقف الحرجة، والتعامل مع مختلف الأنماط، إلى جانب الإلمام والمعرفة بطريقة إعداد الحقائب التدريبية.وتأتي الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها اللجنة هذا العام.//انتهى//13:23ت م0048