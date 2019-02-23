بغداد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستصدت قوة أمنية عراقية مشتركة لهجوم شنته مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش على إحدى القرى الواقعة جنوب قضاء الشرقاط ,التابع لمحافظة صلاح الدين ليلة أمس.وأفاد مصدر أمني عراقي في بيان صحفي اليوم أن أهالي قرية "النمل" التي استهدفت بالهجوم الداعشي, شاركوا إلى جانب القوات الأمنية, في التصدي للمجموعة الإرهابية التي كان عناصرها يرتدون أحزمة ناسفة.من جهة أخرى أفادت الشرطة العراقية اليوم مقتل ستة صيادين، وإصابة آخرين اثنين برصاص عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب بحيرة الثرثار في محافظة النجف.// انتهى //13:46ت م0050