بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسبدأت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، أعمال المؤتمر السادس للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "آكساد" التابع لجامعة الدول العربية, بمشاركة 16 دولة عربية.وأوضح المدير العام للمركز رفيق علي صالح أنّ المؤتمر الذي سيستمر يومين ويختتم أعماله بإصدار عددٍ من التوصيات، يهدف إلى دراسة واقع الري الزراعي في جميع الدول، مشيراً إلى أن المياه المستخدمة في الزراعة تزيد عن 85% من إجمالي الموارد المائية المتاحة والمتجددة وتبلغ بحدود 260 ماير متر مكعب.من جانبهم أكد المشاركون خلال الاجتماع على أنّه في ضوء دراسات وأبحاث منظمة "آكساد" فإنّ كفاءة الري في المنطقة العربية لا تزيد عن 50% من المياه المستخدمة، وبالتالي فإن الهدر في المياه يتجاوز الـ 100 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير جداً، ولا بد من تعاون الخبراء في جميع الدول العربية للتخفيف من هذا الهدر.يذكر أن "آكساد" قد قدّم خبراته ودراساته حول أساليب التخفيف من الهدر بالإدارة الرشيدة لاستخدام المياه وتطوير طرق الري المستخدمة، وتنفيذ حقول إرشادية في الدول العربية، إلى جانب تدريب فنيين عرب على تطوير طرق الري بما يضمن تخفيف الهدر، وزيادة المساحات المروية.// انتهى //13:48ت م0051