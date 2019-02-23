بيروت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسعمت الاعتصامات والمسيرات الحاشدة اليوم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامنا مع أهالي القدس المحتلة واستنكارا للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.ودعا اللاجئون الفلسطينيون خلال اعتصاماتهم إلى رفع الصوت في المحافل والأطر الدولية رفضا للممارسات الاسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.ورفعت خلال الاعتصامات التي عمت مخيمات عين الحلوة والرشيدية وصبرا وشاتيلا والبداوي وبرج البراجنة اللافتات التي تطالب بتدخل دولي يضع حدا للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.ووزعت الفصائل الفلسطينية بيانات تشدد على أهمية الوحدة والمصالحة الفلسطينية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية، كما طالبت المجتمعين العربي والدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.// انتهى //13:51ت م0052