الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساختتمت أمس بطولة الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية، ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة الثاني بمعارض الظهران، بمشاركة أكثر من 230 جواداً على مدى ثلاثة أيام.وحققت الفرس "مقبلة عذبة" إنتاج مربط عذبه والعائدة له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأفراس والميدالية الذهبية وبطلة الأبطال، كما حققت الفرس "ترفة عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له وصافة البطولة والميدالية الفضية وأعلى درجة في البطولة.وفي بطولة الأفحل حقق الفحل "هايس عذبة " إنتاج مربط عذبة والعائد له برونزية البطولة، فيما حققت المهرة "قنواء" إنتاج مربط عذبة والعائدة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز برونزية بطولة المهرات أعمار سنة.// انتهى //14:18ت م0061