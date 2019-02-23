الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة التضامن الدولية الثالثة للسهام التي ينظمها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الوطني للسهام في بنجلاديش، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 23 - 27 فبراير 2019 بمدينة دكا.وشارك في البطولة 143 مشاركًا (64 لاعبًا, و46 لاعبة, و33 إداريًّا ومدربًا) يمثلون 23 دولة هي : ألبانيا - الجزائر - أذربيجان - بنجلاديش - تشاد - الكاميرون - ألمانيا - الهند - العراق - كازاخستان - كينيا - قيرقستان - السعودية - ملاوي- نيبال- باكستان - السودان - سوريا - تايلند - طاجيكستان - تركمانستان - الصين تايبيه- أوغندا.وأقيم حفل افتتاح البطولة بحضور معالي وزير الشباب والرياضة في بنجلاديش محمد زاهيد أحسن رسول، والأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس، وأمين الصندوق عبد العزيز بن سعد الدلاك، وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسهام توم ديلونج، والأمين العام للجنة الأولمبية الجنرال مانويل إسلام رئيس الاتحاد الوطني للسهام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام للاتحاد الوطني للسهام قاضي شابول.// انتهى //14:32ت م0062