الطائف 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنفذت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف برنامجًا اجتماعيًا تنمويًا أسريًا شارك فيها 20 متخصصًا في شـؤون الأسـرة.وناقش البرنامج العديد من المحاور ومنها مفهوم الأسرة ومكوناتها ودائرة علاقاتها، ومفهوم التنمية الأسرية ومجالاتها، وبرامج التنمية ومراعاة التخصصية للمكونات والشمولية في المجالات، بالإضافة إلى البرامج الإبداعية والمبتكرة التي تحقق أكبر نسبة من معايير النوعية.// انتهى //14:39ت م0063