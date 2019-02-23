وادي الدواسر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستُسهم كشافة إدارة تعليم وادي الدواسر ، مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ضمن جهودها في النسخة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسئوليتي ".وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري أن الحملة الكشفية التي تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم, تأتي بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، باعتبار تلك السوسة أحد أخطر الآفات التي تهدد النخيل التي تُعد أحد أهم الثروات، حيث جرى تدريب الكشافة على أيدي متخصصين في كيفية تنظيف تاج النخلة، وكيفية التعامل مع جروح النخلة بأحد المبيدات المناسبة وسد مكانها بالطمي أو الإسمنت، بالإضافة إلى التدريب على مكافحة أي عدوى مرضية للنخلة ، كما يقوم الكشافة بحملة توعوية للمزارعين بالدعوة إلى استخدام الري بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر لتقليل نسبة الرطوبة التي تسهل الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.وأفاد رئيس قسم النشاط الكشفي غانم بن عبدالله الغانم أن الكشاف السعودي له ارتباط كبير بالنخلة تتضح من خلال تصدر النخلة لشعاره الكشفي الوطني ، وإفراد جمعية الكشافة العربية السعودية لها شارة هواية تسمى " صديق النخلة " تمنح في جميع المراحل الكشفية في التعليم العام.// انتهى //14:40ت م0064