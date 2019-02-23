السيح 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء القادم دورة بعنوان "القيادة بالتحفيز" ينفذها المدرب خالد السريبي، وذلك في قاعة الشيخ عبدالرحمن الصغير في حي المنتزه.وتتناول الدورة عدة محاور منها مفهوم القيادة وأنواعها وأبرز مهاراتها ، ومفهوم التحفيز وأنواعه وأبرز معوقاته، واستخدام نماذج التحفيز، وصناعة واختيار المحفز المناسب للقيادة.وتأتي الدورة ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //14:42ت م0066