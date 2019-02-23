الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم السبت 18 / 6 / 1440هـ الموافق 23 / 2 / 2019م ، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.// انتهى //14:51ت م0067