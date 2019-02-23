الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :بسم الله الرحمن الرحيمالرقم : أ / 226التاريخ : 18 / 6 / 1440هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.والله ولي التوفيق.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //14:56ت م0068