الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسثمن معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المكانة الرائدة التي تحتلها كرة القدم اليابانية على الساحة الآسيوية مبيناً أن التجربة اليابانية المتميزة في رعاية كرة القدم تعد انموذجاَ يحتذى للدول الطامحة في رسم ملامح التطوير الكروي المستدام على جميع الأصعدة.جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة إلى العاصمة اليابانية طوكيو في إطار سياسة التواصل التي ينتهجها مع مختلف مكونات منظومة كرة القدم الآسيوية وفي إطار العمل المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، لتعزيز أواصر التعاون لخدمة مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية.وزار آل خليفة مقر الاتحاد الياباني لكرة القدم وعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد كوزو تاشيما وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد.وألقى كلمة خلال اللقاء أشاد فيه بالنجاحات المتتالية لكرة القدم اليابانية في الفترة الماضية وخص بالذكر الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 والحصول على لقب دوري أبطال آسيا في العامين المنصرمين ،والفوز بلقب بطولة آسيا تحت 16 عاماً, وكذلك كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً ،إلى جانب الحضور المتميز في نهائيات كأس العالم في روسيا مبنياً أن تلك الانجازات تكرس ريادة الكرة اليابانية على الساحة القارية وقدرتها على التواجد المؤثر في البطولات العالمية.وأشاد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بجهود الاتحاد الياباني لكرة القدم على صعيد وضع الخطط والاستراتيجيات المدروسة للارتقاء ببنية الكرة اليابانية بمختلف مكوناتها منوهاً بالخطوات الهائلة التي قطعها الاتحاد في مجالات لتطوير المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية وقطاعات الإدارة والتدريب والتحكيم في البلاد .من جانبه رحب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم بزيارة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى طوكيو مبنياً أن الزيارة تظهر حرصه على إدامة قنوات التواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية والتنسيق والتشاور المستمرين من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الآسيوية.// انتهى //15:17ت م0071