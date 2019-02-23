تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأعلن في تونس اليوم أن الرئيس الباجي قايد السبسي سيرأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستنعقد غداً بمدينة شرم الشيخ المصرية .وأفادت الرئاسة التونسية في بيان أن القمة ستناقش آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين العربي والأوروبي والتحديات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة ، إلى جانب مواضوعات تتعلق بحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى المسائل السياسية والتطورات الجارية في المنطقة خاصة الملف الفلسطيني والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن .// انتهى //15:24ت م0072