هيران 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 2,500 سلة غذائية، تزن 185 طنًا، في مناطق هولوداج (الأقصى) وهولوداج (قوروا) التابعة لاقليم هيران في محافظة بلدوين الصومالية المتضررة من الفيضانات، يستفيد منها 15,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //15:27ت م0074