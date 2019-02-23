رياضي / منتخب التنس يشارك في كأس ديفيز للتنس في سيرلانكا
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
يشارك المنتخب السعودي للتنس في بطولة كأس ديفيز للتنس تحت 14 و 16 سنة التي ستقام خلال الفترة 23 فبراير حتى 10 مارس 2019م في سيرلانكا.
وسيشارك المنتخب السعودي للتنس بـ (5) لاعبين تحت 14 سنة و (5) لاعبين تحت 16 سنة، ويرأس وفد المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور/ فواز الحكمي، الذي أكد على استعداد المنتخب السعودي بتقديم مستوى مميز ، بعد أن أقام الاتحاد معسكر إعدادي للمشاركين في البطولة بمدينة الرياض، متمنياً للاعبين التوفيق وتحقيق انتصارات لوطننا الغالي.
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15:28ت م
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