جدة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمحافظة جدة اليوم، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وعدد من المسؤولين, والمستشارين, ومهندسي المشروعات بالفرع، في إطار زيارته الحالية للوقوف على مشروعات الوزارة بالمنطقة والمواقيت التي تخدم ضيوف الرحمن.وأكد معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية، كغيرها من الجهات الحكومية تتحمل رسالة ومسؤولية عظيمة تجاه المواطنين من جهة، ومن يفد إلى بلادنا من العمّار والزوار والحجاج من جهة أخرى، مشددًا على أهمية متابعة المشروعات، وتكثيف الجولات الرقابية والتأكد من سير الأعمال لضمان إنجازها في أسرع وقت وأعلى جودة بما يضمن اكتمال خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة, لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة في ضوء توجيهات وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.ورفع الوزير آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الشؤون الإسلامية من دعم منقطع النظير في سبيل تحقيق رسالتها في الدعوة إلى الله والعناية ببيوت الله جلا وعلا ومنسوبيها والمواقيت، وجميع ما يخدم ضيوف الرحمن، منوهًا في ذات الصدد بتعاون الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة في إنجاح أعمال الوزارة في موسم العمرة والحج.عقب ذلك استمع معاليه لمداخلات مسؤولي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الذين بدورهم أكدوا أن زيارة معالي الوزير والوقوف على مشروعات الوزارة في المواقيت والمساجد التابعة لها سيكون له بفضل الله تعالى دورًا كبيرًا وبارزًا في إنجازها بالصورة اللائقة وفيما يحقق التطلعات ويواكب رؤية المملكة "2030" في خدمة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المعتمرين والحجاج.حضر اللقاء المدير العام للإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير مكتب معالي الوزير بجدة خالد بن عبدالله المالكي.// انتهى //15:28ت م0076