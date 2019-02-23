عام / رئيس الحكومة المغربية يرأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرباط 18 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 23 فبراير 2019 م واس
يتوجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى مدينة شرم الشيخ المصرية ليرأس وفد بلاده ، في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستعقد يومي 24 و25 فبراير الجاري .
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كلف العثماني ليرأس وفد المغرب إلى القمة التي ستلتئم في مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة ، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية، وعدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي .
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