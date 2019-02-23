الرباط 18 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 23 فبراير 2019 م واسيتوجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى مدينة شرم الشيخ المصرية ليرأس وفد بلاده ، في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي ستعقد يومي 24 و25 فبراير الجاري .وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كلف العثماني ليرأس وفد المغرب إلى القمة التي ستلتئم في مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة ، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية، وعدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي .// انتهى //15:47ت م0078