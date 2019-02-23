الأحساء 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة النشاط الطلابي ممثلة قسم التربية البدنية بتعليم الأحساء أمس, بالتعاون مع أمانة الأحساء، مهرجان المشي المدرسي الرابع تحت عنوان "المشي صحة 4"، بحضور المساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى، وعدد من المسؤولين والقيادات التعليمية والتربوية، وذلك على مضمار المشي المخصص بمنتزه الملك عبدالله البيئي بالهفوف.ويستهدف المهرجان جميع طلاب المدارس "بنين" لمختلف المراحل الدراسية، ومنسوبي الإدارة العامة للتعليم ومرشدي المدارس الصحة بالمدارس وأندية الأحياء والهيئات والمؤسسات وفرق المشاة والمهتمين بهذه الرياضة المحببة للجميع من أجل نشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة على مستوى أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تحسين نمط الحياة الصحي المتوازن والذي يُعد من أهم مقومات جودة الحياة وسعياً إلى رفع مستوى الصحة للطلاب وأهمية تعزيز النشاط الرياضي ضمن استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية بتعليم الأحساء ممثلاً ببرنامج الأنشطة المعززة للصحة.وأفاد المساعد للشؤون التعليمية أن مهرجان المشي صحة الرابع يهدف الى نشر الثقافة البدنية والرياضية والصحية المعززة لصحتهم طوال فترة العمر, وتعويدهم على استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة, مشيراً إلى أن عدد المشاركين تجاوز 3200 طالب قدموا العديد من الفقرات الترفيهية والمهارات الرياضية، مثنياً على تعاون أمانة الأحساء وعلى جهود إدارة النشاط الطلابي وقسم التربية البدنية والإدارات المساندة واللجان المشاركة في المهرجان.وفي الختام تجول العيسى مع الحضور على الأركان المشاركة, مستمعاً إلى المشاركين على ماذا يحتوي من أنشطة معززة للصحة وصيدلية السكري وفوائد صحية لممارسة التمارين الرياضية وعيادات التثقيف الإكلينيكي والتمكين المجتمعي, وتوزيع منشورات تثقيفية توعوية عن الصحة للحضور وطلاب.// انتهى //15:48ت م0079