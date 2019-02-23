الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسكلفت لجنة الحكام العرب بالبطولة العربية الـ 37 والمقامة بالجمهورية التونسية الحكم الدولي السعودي يعقوب السبت حكماً أول للمباراة النهائية والدولي الجزائري زهير برغل حكماً ثانياً والتي ستقام بين فريقي الترجي التونسي والريان القطري.ويأتي ترشيح الحكم السعودي الدولي يعقوب السبت بعد المستويات والأداء المميز الذي ظهر به خلال قيادته العديد من المباريات القوية في بطولة الأندية العربية التي شارك فيها 18 فريقاً، ودائماً نجد الحكم السعودي حاضراً في قيادة المباريات النهائية على مستوى جميع البطولات وذلك نتيجة للمستويات التي يقدمها الحكام السعوديين بدعم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور ابراهيم البابطين واعضاء مجلس الادارة وكذلك اهتمام ومتابعة لجنة الحكام برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالله العدوان وأعضاء اللجنة الذين وفروا جميع الامكانيات والمتطلبات التي جعلت من الحكم السعودي في قمة توهجه .// انتهى //16:33ت م0083