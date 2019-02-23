جدة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيشارك 30 حكماً من الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى والثانية المعتمدين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحكيم وادارة اكثر من 1300 مباراة في دوري المدارس بمحافظة جدة والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.وقال المنسق ورئيس لجنة الحكام في بطولة دوري المدارس بجدة الحكم الدولي عبدالرحمن المالكي أنه تم اختيار 30 حكماً من الحكام المعتمدين في الاتحاد السعودي لكرة القدم منهم من يحمل الشارة الدولية وحكام من الدرجة الأولى والثانية بعد اعتمادهم من المشرف العام على الحكام في بطولة دوري المدارس الحكم الدولي مرعي العواجي لإدارة وتحكيم أكثر من 1300 مباراة في 10 ملاعب موزعة جغرافياً في أحياء محافظة جدة.وأشار المالكي إلى أنه تم التواصل والالتقاء بالحكام منذ وقت سابق لتوضيح آلية العمل في مثل هذه المباريات والتعامل مع أكثر من 10 آلف طالب يمثلون 422 مدرسة مشاركة من تعليم جدة في دوري المدارس ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص ثلاثة حكام لكل ملعب ، لتحكيم ستة مباريات يومياً ، متمنياً لجميع الفرق المشاركة التوفيق في أكبر دوري للمدارس في الخليج .// انتهى //16:34ت م0084