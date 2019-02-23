الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستدشن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، يوم غداً الأحد دوري المدارس لكرة القدم بمشاركة ٦٤٥ فريقاً يمثلون ٢٩٢ مدرسة على مستوى مدارس المنطقة من مختلف المراحل التعليمية وذلك بملعب ثانوية الظهران الحكومية بالظهران.وأوضح مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بأن هذا المشروع الرياضي الوطني هو أولمبياد كروي تسهم فيه وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ويهدف الى تنمية الرياضة السعودية وتأهيل أبناءنا الطلاب وإعدادهم من ناحية مهنية ليكونوا لبنة حقيقية ترفع من مستوى الرياضة السعودية في مختلف الألعاب.وأضاف بأن الشباب في كل أمة هم عمادها، وهم من يعول عليهم في مسيرة البناء والتنمية ، بل هم رأس المال وفيهم الاستثمار الحقيقي، مبيناً أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله - أولت جُلّ اهتمامها وعنايتها بهم وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية، مشيراً بان اهتمام وزارة التعليم بالتكامل مع الهيئة العامة للرياضة يأتي لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة –أعزها الله – .وأشار الدكتور الشلعان بأن إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وتدشين هذا الدوري الرياضي المدرسي وجعل المدرسة محور الارتكاز هو اعتراف بأهمية المدرسة في هذا الجانب كونها الأساس في اكتشاف مواهب الطلاب كما أن الرياضة المدرسية وسيلة تربوية تهدف إلى إعداد الشباب القوي المحب لوطنه، والمخلص لولاة أمره – حفظهم الله -.كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الطلاب والارتقاء بمستوياتهم المهارية والبدنية والاجتماعية والنفسية إلى جانب أن الرياضة المدرسية تسهم في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم فرصاً للمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج.// يتبع //16:37ت م0085

وبين بأن اللجنة الفنية المشرفة على دوري المدارس لكرة القدم بتعليم المنطقة الشرقية أكملت استعدادها لبدء المنافسات الرياضية بالمنطقة وفق خطة عمل اكتملت فيها كافة اللجان التي أشرفت على عملية التسجيل لكافة مدارس المنطقة وتوزيع جداول المباريات وتحديد الملاعب وكافة التجهيزات المطلوبة لبدء الدوري.من جانبه أكد المنسق العام لدوري المدارس رئيس النشاط الرياضي بتعليم الشرقية محمد بن مفلح العتيبي، بأن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع الواعد يكمن في استكشاف المواهب الكورية في المدارس ورعايتها لصنع جيل مميز يحقق رؤية الوطن في التميز الرياضي وعلى الأخص كرة القدم .واعتبر أن هذا المشروع الرياضي هو محور هام يسهم في تحقيق أهداف السياسة الرياضية والعمل على غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة الرياضة المدرسية وتوفير بيئة جاذبة للناشئة تشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز اهتمام المجتمع بالأنشطة الرياضية المدرسية، إلى جانب إشباع حاجات ورغبات الطلاب للاستمتاع بالأوقات الحرة وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن وتدريب الكوادر الوطنية من القيادات التربوية المتخصصة في مجال الإعداد والتخطيط والتنظيم والتدريب والتحكيم والإسعافات الأولية.وقال العتيبي بأن الاتجاه الحقيقي الذي يعمل عليه النشاط الرياضي المدرسي يكمن في قدرة الرياضة المدرسية على اكتشاف المواهب وصقلها ومدى فاعلية وثمرة هذه الدورات في تحقيق هذا المطمح الكبير .ونوه العتيبي بأن مفهوم صناعة الوعي الرياضي ونشره يكون بممارسة الرياضة في أي نوع لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للتربية البدنية والنشاط الرياضي ومنها العمل بمفهوم الفريق الواحد وإدراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضية وتنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في الألعاب الجماعية والفردية وإكسابهم الثقة بالنفس وتنمية الروح الرياضية.//انتهى//16:37ت م0086