الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستعتزم بلدية محافظة الدلم خلال الأيام القادمة البدء في تطوير طريق الملك عبدالله بمرحلته الأولى الذي يُعد أهم شوارع محافظة الدلم.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية قسمت أعمال التطوير على مراحل وستبدأ العمل من كوبري نعجان حتى تقاطع حي السلام بطول 5 كم ويشمل التطوير إزالة طبقات الأسفلت القائمة، وطبقة الأساس الحجري القديمة، وتسوية الطرق الترابية.وأفاد العايد أن تطوير الطريق يساعد في سهولة حركة السير، وتوفير جميع الخدمات والعناصر المهمة في المشروع, كما سيؤدي التطوير إلى استكمال أعمال التحسين والتجميل للجهود التي تبذلها بلدية محافظة الدلم في المشروعات التي تنفذها خاصة وأن المشروع من أهم مشروعات مبادرات التحول البلدي الذي يستهدف تحسين البنية التحتية للطرق الرئيسة ورفع كفاءة الطرق الحضرية بالمحافظة.من جهتها دعت بلدية محافظة الدلم المواطنين والمقيمين وأصحاب المنازل والمحال التجارية إلى سلوك الطرق والتحويلات المناسبة, وكذلك العمل على اتباع تعليمات رجال المرور في الموقع.// انتهى //16:37ت م0087