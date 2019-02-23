الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستواصل الأكاديمية الوطنية للطاقة، التسجيل لخريجي المرحلة الثانوية للانضمام إلى برامجها الأكاديمية، في ستة برامج تدريبية تمنح درجة الدبلوم لتخصصات "فني كهربائي، فني أجهزة تحكم، فني طاقة متجددة، فني شبكات ذكية، فني مراقبة وحماية، ومشغل شبكة النقل والتوزيع".وتعتمد الأكاديمية في تدريبها على نظام التوظيف المبتدئ بالتدريب، حيث يحظى جميع متدربيها بمقعد وظيفي مؤكد حال تخرجهم من الأكاديمية، ضمن آلية تعتمد على متطلبات الأكاديمية ومتطلبات الشركات الراعية، كما يحصل على مكافأة شهرية تبلغ 3000 ريال أثناء فترة التدريب في الأكاديمية.وجرى تأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة وفقًا لمتطلبات قطاع الطاقة وصناعتها الوطنية ولتواكب رؤية المملكة 2030م في مجال الطاقة بأنواعها وبناء على فهم واستشراف لاحتياجات التقدم السريع في تقنيات الطاقة وصناعاتها عبر المستقبل.وتستند الأكاديمية في تأسيسها على أساس الاحتياجات الصناعية وجودة البرامج، حيث تضم ممثلي أكبر أقطاب صناعة الطاقة حول العالم ضمن مجلس أمنائها، كما أنها الأكاديمية الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع كلية حكومية أمريكية متخصصة في مجالات الطاقة وهي كلية بسمارك الأمريكية، التي تُعد من الأفضل عالميًا في مجال الطاقة بخبرة تتجاوز الأربعين عامًا عبر أمريكا الشمالية, وأستراليا, ونيوزيلاندا.وتتميز الأكاديمية بمعامل تدريبية تحاكي الواقع الصناعي مزودة من أفضل المصنعين حول العالم، وأساليب ومواد تدريب متقدمة تمثّل منصة مثلى لاستضافة التخصصات الحديثة كالطاقة النووية, والشمسية, وطاقة الرياح, بالإضافة إلى كفاءة الطاقة والشبكات الذكية وأمنها المعلوماتي.// انتهى //16:45ت م0089