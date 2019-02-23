محايل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنظم مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة أمس, أمسية ثقافية بعنوان "خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين", ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي "المجاردة أجمل"، بحضور محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، وذلك على المسرح المفتوح بشارع الفن.وتجول المحافظ داخل المعرض التشكيلي الخاص بمركز خاط، كما التقى بعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.وثمن رئيس مركز خاط الطارقي الدور الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للوطن والمواطن, مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة عسير على متابعته وحرصه على جعل عسير سياحة مستدامة طوال العام صيفاً وشتاء، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.وتخلل الأمسية قصيدة شعبية ، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن مركز خاط الذي اشتمل على التعريف بالمركز وعن أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المركز، فيما قُدم أوبريت بعنوان "خاط ولاء وانتماء" بمشاركة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية.واختتمت الأمسية تبادل المحافظ, ورئيس المركز, ومديري الإدارات الحكومية والأمنية, الهدايا التذكارية.// انتهى //16:45ت م0090