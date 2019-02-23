الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسسحبت قرعة بطولة أبطال فرق الأحياء مساء أمس الجمعة، في مدينة جدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة الرئيسية ورؤساء الروابط الفرعية ، وبمشاركة لاعبي المنتخب السعودي السابقين طلال المشعل وخالد قهوجي.وتأتي البطولة بدعم كامل من هيئة الرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية ، وسيشارك 16 فريقاً في البطولة، 12 فريقاً منهم هم الأبطال الذين حققوا لقب دوري المملكة للأحياء 2018 التي أقيمت في جميع مناطق المملكة، بينما الأربع فرق المتبقية سيشاركون عن طريق القرعة الذين حققوا لقب الوصيف، لتكتمل المنافسة بين المتأهلين الستة عشر بنظام خروج المغلوب.واعتمدت لجنة المسابقات على القرعة لتحديد المدن التي ستقام فيها المباريات، وسيلتقي ضمن مواجهات الأبطال كلاً من بطل المدينة المنورة مع بطل جدة وستلعب المباراة في المدينة المنورة، فيما سيواجه بطل مكة المكرمة بطل الطائف وستلعب المباراة في مكة المكرمة، ويلتقي بطل الرياض ببطل تبوك وستلعب المباراة في الرياض، وفي عسير يستضيف بطل عسير نظيره بطل بطل جازان ، ويحل بطل الشرقية ضيفاً على بطل الأحساء ، فيما ستلعب مواجهة بطل القنفذة وبطل الباحة في القنفذة.واختارت القرعة أربعة فرق حققوا لقب الوصيف هم المركز الثاني من الطائف والمركز الثاني من جازان وستلعب المباراة في الطائف، إضافةً إلى المركز الثاني من مكة المكرمة والمركز الثاني من الباحة وستلعب المباراة في مكة المكرمة.ورصدت البطولة جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة في البطولة تقدر بأكثر من 500 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، و المركز الثاني 150 ألف ريال، و المركز الثالث 50 ألف ريال، والمركز الرابع 25 ألف ريال ، كما ستقدم جوائز مالية لأفضل لاعب، و أفضل حارس، هداف البطولة وأفضل لجنة إعلامية.// انتهى //16:51ت م0092