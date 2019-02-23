الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسانطلق مؤتمر البصريات السعودي في نسخته الخامسة أمس, بتنظيم من الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية في العاصمة الرياض والذي ستستمر أعماله حتى يوم الأحد القادم, لاستعراض آخر المستجدات في مجال البصريات وعلوم الرؤية, بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين.وشهد اليوم الأول للمؤتمر إقبالاً كبيراً من الممارسين الصحيين المهتمين بالرعاية في العين من مختلف التخصصات والطلاب وغيرهم.وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور وليد الغامدي أن مؤتمر البصريات السعودي هو الأضخم في الشرق الأوسط بحضور تجاوز 700 شخص في أول أيامه من المملكة والدول المجاورة.// انتهى //17:14ت م0097