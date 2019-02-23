بريدة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسبدأت جامعة القصيم مُمثلة بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية أمس، مشاركتها في المؤتمر السعودي الخامس للبصريات، الذي تنظمه الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية، وتستمر فعالياته حتى ‪يوم الأحد القادم‬ بمدينة الرياض، حيث تشارك الجامعة بـ 6 متحدثين من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 50 طالبًا يشاركون في ورش العمل والمحاضرات العلمية، وكذلك جناح خاص بالجامعة.وأوضح رئيس قسم البصريات بالجامعة رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور وليد الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى عرض كل جديد في مجال صحة العين من أبحاث وأوراق عمل ومحاضرات تخصصية وتدريب في ورش عمل متخصصة، حيث تشارك جامعة القصيم للمرة الثانية على التوالي في المعرض المصاحب بجناح لعرض إنجازات قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب الخدمة المجتمعية والبحث العلمي والإنجازات الأكاديمية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى لخريجي القسم على هامش المؤتمر للاجتماع بخريجي الكلية.وأشار الغامدي إلى أن الجامعة استحدثت أول برنامج دكتور بصريات في المملكة في عام ٢٠٠٧م، كما كان قسم العلوم الطبية بالجامعة هو أول من يحصل على الاعتماد الاكاديمي الكامل في المملكة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، مبينًا أن النادي الطلابي بالكلية يشارك في جناح الجامعة بملصقات علمية، حيث يقدم النادي تعريفاً بالفعاليات والأنشطة التي يقيمها داخل وخارج الجامعة، بالإضافة إلى مسابقة التحدي لجميع الطلاب المشاركين في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام.يذكر أن المؤتمر السعودي الخامس للبصريات يتضمن محاضرات وتدريبات عملية ونشرات علمية بمختلف الموضوعات المتعلقة بالتخصص، بالإضافة إلى معارض للعديد من الشركات الطبية ذات العلاقة، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى ‪24 فبراير‬ الجاري في برج "رافال كمبنسكي" بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من ٤٠ متحدثًا محليًا ودوليًا و١٢ ورشة عمل مرافقة للمؤتمر، حيث يستهدف المتخصصين في مجال البصريات من دكاترة وأخصائيين وفنيين بمختلف تخصصاتهم، وأطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بفحص أمراض القرنية وعلاجها وتصحيح العيوب الانكسارية وآخر المستجدات في طرق علاج مصابي ضعف النظر الشديد وتأهيلهم وتشخيص وعلاج مشكلات النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.// انتهى //17:14ت م0098