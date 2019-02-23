الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستطلق غرفة الشرقية ممثلة بالمجلس التنفيذي لسيدات الأعمال غدًا، المعسكر التدريبي "نساء في التقنية"، بالتعاون مع برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية, وذلك في المقر الرئيس للغرفة بالدمام.ويهدف المعسكر التدريبي، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، إلى توجيه المهتمّات بريادة الأعمال وتطوير مهارات رائدات الأعمال، وذلك بإشراف مباشر من مستشارين في برنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية ومن خبراء في مجالات التقنية المختلفة، الذين أسهموا بدورهم في إرشاد المشاركات وإعطائهنّ خلاصة تجاربهم فيما يتعلّق بالمشروعات الناشئة.وأفادت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات أعمال بغرفة الشرقية مرام بنت سعيد الجشي أن المعسكر التدريبي ينطلق بالتعاون مع برنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية وما يمتلكه من خبرة رائدة في تصميم وتنفيذ المعسكرات التدريبيّة المعنيّة بريادة الأعمال والتقنية، وأنّه عبارة عن برنامج تدريبي يتم من خلاله توجيه المهتمات بريادة الأعمال وتطوير مهارات رائدات الأعمال لتأسيس مشروعات ناشئة في مجالات التقنية المختلفة عبر إرشادهنّ في ورش عمل بمجالات مختلفة من ضمنها دراسة السوق، والنموذج الأولي، والإدارة المالية، وغيرها من المواضيع المهمة.وأشارت الجشي إلى أن استضافة هذا المعسكر التدريبي يأتي إدراكًا من المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية بأهمية توعية المرأة بالمجالات الاقتصادية الحديثة التي لا زالت بعيدة نسبياً عنها، رغم ما تُقدمه الدولة من مُحفزات وتوفره من دعم، عادة المعسكر فرصة لرائدات أعمال المنطقة الشرقية وغيرهن من الراغبات بالدخول في مجالات التقنية، على تحقيق طموحاتهن وتطوير مهاراتهن في هذا المجال، الذي تذهب العديد من التقارير العالمية إلى أن للمرأة ملكاتٍ خاصة فيه ويمكنها أن تكون في مُقدمة رواده.من جانبه أكد المدير التنفيذي لبرنامج "بادر" لحاضنات ومسرعات التقنية أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نواف بن عطاف الصحاف أن هذا المعسكر التدريبي المخصص للفتيات والسيدات يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في مجالات التقنية المختلفة، ويُعد فرصة لرائدات أعمال المنطقة الشرقية وغيرهن في تأسيس مشاريعهن وتطوير مهاراتهن في هذا المجال الواعد والرافد للاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، لافتاً الانتباه إلى أن برنامج بادر يطلع بدور هام في توفير البيئة المناسبة للمهتمين بريادة الأعمال التقنية وتقديم خدمات متميزة تسهم في إنشاء شركات تقنية ناشئة تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية وبناء المجتمع والاقتصاد القائم على المعرفة في المملكة.// انتهى //17:18ت م0099