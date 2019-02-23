الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسوقعت إدارة نادي الشباب عقداً احترافياً مع اللاعب الكولمبي دانيلو اسبريلا لمدة موسمين ، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل، في صفقه تعد من الصفقات المميزة نظير ما يقدمه اللاعب من مستويات رائعة مع الفيحاء خلال الفترة الماضية.وكان اسبريلا ( 30 عاما) قد انتقل في يوليو 2017 إلى الفيحاء قادماً من العين الإماراتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وتم التمديد لموسم آخر .// انتهى //17:41ت م0100