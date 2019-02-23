ظهران الجنوب 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأغلقت بلدية الواديين ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم, 3 محلات مخالفة لبيع المواد الغذائية، كما صادرت كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية, فيما سجلت 23 مخالفة للبسطات في سوق الجمعة.وأكد قسم صحة البيئة استمرار جولاته التفتيشية على المقاهي والمطاعم والبوفيهات ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمواد الغذائية, للتأكد من استكمال الاشتراطات، والتراخيص اللازمة لهذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات بحق المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.// انتهى //17:41ت م0101